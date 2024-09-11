СМИ: Лондон разрешит Киеву бить ракетами Storm Shadow по России
Решение о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по целям в России уже принято. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.
По данным издания, это решение было утверждено, и теперь Украина может применять указанные ракеты по целям на российской территории.
Также источники утверждают, что если бы не было принято решение о разрешении использования ракет Storm Shadow, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми не посетили бы Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 11 сентября.
Издание отмечает, что Блинкен дал понять, что Белый дом может также ослабить ограничения на применение дальнобойного оружия Украиной, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru