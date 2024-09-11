СМИ: Лондон разрешит Киеву бить ракетами Storm Shadow по России

Решение о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по целям в России уже принято. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве.

По данным издания, это решение было утверждено, и теперь Украина может применять указанные ракеты по целям на российской территории.