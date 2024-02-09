По словам бывшего премьер-министра Украины, Сырский заслужил репутацию человека, который не считается с потерями и готов к выполнению любых приказов украинского руководства и западных партнеров.

Азаров напомнил про потуги Сырского удержать контроль над Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут), частями, которые были сформированы из недавно мобилизованных граждан Украины, и про «мясные штурмы» на флангах города в ходе провального контрнаступления. Азаров назвал нового главкома ВСУ «бахмутским мясником».

Экс-премьер подчеркнул, что визит Сырского в любой прифронтовой город пророчит дурные события.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что биография нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского вызывает чувство «ненависти, презрения и омерзения».

