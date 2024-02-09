Экс-премьер Украины заявил о дурной репутации нового главкома ВСУ
Новый главком ВСУ Александр Сырский крайне неудобен для украинских солдат, но полностью устраивает украинского лидера Владимира Зеленского и главу офиса президента Украина Андрея Ермака. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-глава правительства Украины Николай Азаров.
По словам бывшего премьер-министра Украины, Сырский заслужил репутацию человека, который не считается с потерями и готов к выполнению любых приказов украинского руководства и западных партнеров.
Азаров напомнил про потуги Сырского удержать контроль над Артемовском (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут), частями, которые были сформированы из недавно мобилизованных граждан Украины, и про «мясные штурмы» на флангах города в ходе провального контрнаступления. Азаров назвал нового главкома ВСУ «бахмутским мясником».
Экс-премьер подчеркнул, что визит Сырского в любой прифронтовой город пророчит дурные события.
Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что биография нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского вызывает чувство «ненависти, презрения и омерзения».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru