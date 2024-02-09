Медведев пояснил, что чувство ненависти относится к причастным к развалу СССР — огромной страны, балансировавшей миропорядок. Как отметил политик, в результате на «страдания и смерть» были обречены миллионы людей.

Также Медведев заявил о презрении к странам Запада, которые «маниакально, исступленно, всеми возможными способами» провоцировали новую гражданскую войну между народами России и Украины. При этом зампред Совбеза назвал население двух стран «единым русским народом».

«Омерзения к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких», — добавил Медведев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главкомом ВСУ вместо прежнего командующего Валерия Залужного, напоминает «Свободная пресса». Известно, что Сырский родился во Владимирской области и окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, пишет Ura.ru.

