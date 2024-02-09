«Чувство презрения и омерзения»: Медведев высказался о назначении главкома ВСУ
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что биография нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского вызывает чувство «ненависти, презрения и омерзения». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Медведев пояснил, что чувство ненависти относится к причастным к развалу СССР — огромной страны, балансировавшей миропорядок. Как отметил политик, в результате на «страдания и смерть» были обречены миллионы людей.
Также Медведев заявил о презрении к странам Запада, которые «маниакально, исступленно, всеми возможными способами» провоцировали новую гражданскую войну между народами России и Украины. При этом зампред Совбеза назвал население двух стран «единым русским народом».
«Омерзения к человеку, который был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем, который нарушил присягу и служит нацистам, уничтожая своих близких», — добавил Медведев.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главкомом ВСУ вместо прежнего командующего Валерия Залужного, напоминает «Свободная пресса». Известно, что Сырский родился во Владимирской области и окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru