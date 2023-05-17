Экс-премьер Пакистана Имран Хан сообщил об окружении своего дома полицией
Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан сообщил в своем Twitter о том, что полиция окружила его дом.
«Возможно, это мое последнее сообщение перед очередным арестом. Полиция окружила мой дом», - написал он.
Накануне Верховный суд Пакистана постановил освободить бывшего премьер-министра страны. Лидер оппозиционной партии «Движение за справедливость» был арестован 9 мая. Следствие считает, что Хан и его соратники нанесли государственному бюджету ущерб в размере 50 млрд рупий.
Ранее источники агентства «Синьхуа» заявили, что в Пакистане в столкновениях протестующих с полицией десять человек погибли и 1750 пострадали, передает «Радиоточка НСН».
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