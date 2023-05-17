Экс-премьер Пакистана Имран Хан сообщил об окружении своего дома полицией

«Возможно, это мое последнее сообщение перед очередным арестом. Полиция окружила мой дом», - написал он.

Накануне Верховный суд Пакистана постановил освободить бывшего премьер-министра страны. Лидер оппозиционной партии «Движение за справедливость» был арестован 9 мая. Следствие считает, что Хан и его соратники нанесли государственному бюджету ущерб в размере 50 млрд рупий.

Ранее источники агентства «Синьхуа» заявили, что в Пакистане в столкновениях протестующих с полицией десять человек погибли и 1750 пострадали, передает «Радиоточка НСН».

