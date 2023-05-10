В столицу Пакистана ввели армейские части из-за беспорядков

Власти Пакистана решили ввести в столицу страны Исламабад армейские подразделения. Об этом сообщается в аккаунте местной полиции в Twitter (заблокирован в РФ).

Жителям Пакистана отключили интернет

«Полицейские рейнджеры и пакистанская армия находятся на месте для поддержания общественного порядка», - говорится в заявлении.

Отмечается, что протестующие подожгли полицейский участок и броневик. По данным правоохранительных органов, демонстранты используют стрелковое оружие.

Накануне полиция арестовала главу оппозиционной партии «Движение за справедливость», бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Его обвиняют в терроризме. Политик призвал сторонников выйти на улицу, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: twitter.com/for_interfaith
ТЕГИ:БеспорядкиАрмияПакистан

Горячие новости

Все новости

партнеры