В столицу Пакистана ввели армейские части из-за беспорядков
Власти Пакистана решили ввести в столицу страны Исламабад армейские подразделения. Об этом сообщается в аккаунте местной полиции в Twitter (заблокирован в РФ).
«Полицейские рейнджеры и пакистанская армия находятся на месте для поддержания общественного порядка», - говорится в заявлении.
Отмечается, что протестующие подожгли полицейский участок и броневик. По данным правоохранительных органов, демонстранты используют стрелковое оружие.
Накануне полиция арестовала главу оппозиционной партии «Движение за справедливость», бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Его обвиняют в терроризме. Политик призвал сторонников выйти на улицу, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 405 / сут.
Умерли
399 тыс.+24 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 278 / сут.
- Минфин: нефтегазовые доходы бюджета сократились на 52%
- СМИ сообщили о работе ПВО и взрывах в Тель-Авиве
- Пригожин заявил о риске окружения ЧВК «Вагнер» в Артемовске
- В столицу Пакистана ввели армейские части из-за беспорядков
- В МИД назвали ДОВСЕ безнадежно устаревшим
- ФСБ задержала в Самарской области украинку, готовившую теракт
- Врио премьера Финляндии Марин сообщила о разводе
- В бундесвере заявили об отсутствии условий для контрнаступления ВСУ
- Суд взыскал с экс-главы банка «Югра» 192 млрд рублей по делу о неуплате налогов
- СМИ: спрос на рейсы в Грузию вырос в семь раз
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru