Верховный суд Пакистана признал незаконным арест экс-премьера Имрана Хана
Верховный суд Пакистана постановил освободить бывшего премьер-министра страны Имрана Хана, сообщает телеканал Geo TV.
Лидер оппозиционной партии «Движение за справедливость» был арестован 9 мая. Следствие считает, что Хан и его соратники нанесли государственному бюджету ущерб в размере 50 млрд рупий.
После ареста Хана во многих городах страны начались протесты, для подавления которых власти распорядились направить части армии.
В итоге Верховный суд Пакистана признал арест Хана незаконным и постановил немедленно освободить политика.
Ранее источники агентства «Синьхуа» заявили, что в Пакистане в столкновениях протестующих с полицией десять человек погибли и 1750 пострадали, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru