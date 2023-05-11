Верховный суд Пакистана признал незаконным арест экс-премьера Имрана Хана

Лидер оппозиционной партии «Движение за справедливость» был арестован 9 мая. Следствие считает, что Хан и его соратники нанесли государственному бюджету ущерб в размере 50 млрд рупий.

После ареста Хана во многих городах страны начались протесты, для подавления которых власти распорядились направить части армии.

В итоге Верховный суд Пакистана признал арест Хана незаконным и постановил немедленно освободить политика.

Ранее источники агентства «Синьхуа» заявили, что в Пакистане в столкновениях протестующих с полицией десять человек погибли и 1750 пострадали, сообщает RT.