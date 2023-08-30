Экс-посол РФ Корендясов: Камерун может стать точкой мятежа после путча в Габоне

Он выразил мнение, что следующий мятеж может коснуться соседнего Камеруна.

Корендясов полагает, что неоколониализм в Африке уже изжил себя и сейчас африканцы выметают его метлой с континента с переменным успехом. Экс-посол подчеркнул, что подобные процессы, вероятно, будут расширяться во всех бывших западных колониях.

Президентские выборы в Габоне завершились сначала заблокированным интернетом, а теперь – «выступлением» военных по телевидению, в котором они пообещали свергнуть режим, напоминает ОТР.

Военный переворот в Габоне является эффектом домино после захвата власти в Нигере, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью «Радиоточке НСН». По его словам, ключевая проблема в том, что африканские страны недовольны своими прозападными лидерами и французским влиянием.

