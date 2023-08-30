Белый дом о путче в Габоне: Обещаем поддерживать Африку в стремлении к демократии

«Нас это чрезвычайно беспокоит. Мы продолжаем поддерживать народ в Африке в их требованиях демократического правления», - сказал политик.

Он признался, что Вашингтон «очень и очень пристально» отслеживает ситуацию в Габоне, и добавил, что континент сотрясают попытки переворотов. Кирби также отметил, что из-за того, что переворот произошел минувшей ночью, у Белого дома назрело «не так много выводов» о произошедшем.

Ранее днем политолог Сергей Федоров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что произошедший в Габоне государственный переворот является эффектом домино после захвата власти в Нигере.

