Белый дом о путче в Габоне: Обещаем поддерживать Африку в стремлении к демократии
США будут поддерживать страны в Африке в их стремлении к демократии, заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.
«Нас это чрезвычайно беспокоит. Мы продолжаем поддерживать народ в Африке в их требованиях демократического правления», - сказал политик.
Он признался, что Вашингтон «очень и очень пристально» отслеживает ситуацию в Габоне, и добавил, что континент сотрясают попытки переворотов. Кирби также отметил, что из-за того, что переворот произошел минувшей ночью, у Белого дома назрело «не так много выводов» о произошедшем.
Ранее днем политолог Сергей Федоров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что произошедший в Габоне государственный переворот является эффектом домино после захвата власти в Нигере.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru