Экс-лидер Pink Floyd: Нетаньяху виновен в массовых убийствах
26 июля 202401:42
Бывший лидер музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс в соцсети Х заявил, что американский Конгресс пригласил к себе виновника массовых убийств, дав выступить премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху.
«Когда виновника массовых убийств приглашают выступить перед конгрессом, становится чертовски темно», — заявил музыкант.
Ранее в ХАМАС заявили, что Нетаньяху не хочет заключать соглашения о прекращении огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru