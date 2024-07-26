Экс-лидер Pink Floyd: Нетаньяху виновен в массовых убийствах

Бывший лидер музыкальной группы Pink Floyd Роджер Уотерс в соцсети Х заявил, что американский Конгресс пригласил к себе виновника массовых убийств, дав выступить премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху.

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«Когда виновника массовых убийств приглашают выступить перед конгрессом, становится чертовски темно», — заявил музыкант.

Ранее в ХАМАС заявили, что Нетаньяху не хочет заключать соглашения о прекращении огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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