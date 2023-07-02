Экс-кандидат в президенты Франции: Страна оказалась на пороге гражданской войны
Беспорядки во Франции фактически являются преддверием гражданской, этнической и расовой войны. Об этом бывший кандидат в президенты Эрик Земмур заявил в эфире телеканала Europe-1.
«Гражданская война — это столкновение населения и органов власти, именно то, что происходит сейчас», — цитирует его РИА Новости.
Земмур считает, что причиной происходящего является миграционная политика Франции и давление на полицию, которой приказано не вступать в бой с митингующими. Это, в свою очередь, напротив, может привести к жертвам, считает французский политик.
Также, по его словам, 17-летний подросток, дело по убийству которого еще не завершено, имел много судимостей – пять раз привлекался к ответственности за отказ подчиниться. Также его имя упоминалось 15 раз за последние два года, передает Europe 1.
Ранее правоохранительные органы Франции арестовала более 300 человек на протестах в ночь на 2 июля, сообщает France-Presse со ссылкой на министерства внутренних дел, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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