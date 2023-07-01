Макрон перенес госвизит в Германию из-за протестов во Франции
1 июля 202315:47
Президент Франции Эмманюэль Макрон перенес госвизит в Германию из-за протестов в стране, сообщили в канцелярии президента ФРГ.
Уточняется, что поездка была намечена на 2-4 июля.
Массовые беспорядки во Франции начались после того, как в пригороде Парижа Нантере полицейские застрелили 17-летнего подростка, который якобы отказался выполнять их требования.
Ранее французский лидер досрочно покинул саммит Евросоюза в Брюсселе из-за беспорядков в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru