Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала о счастливой жизни в рязанской деревне

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала о переезде в новый дом в Рязанской области, где счастливо живет с домашними животными. Ее слова приводят РИА Новости.

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Кнайсль поделилась, что живет в небольшом деревянном доме с кошками, курами, утками и собаками.

По ее словам, рядом с деревней, где она живет, есть продуктовый магазин и остановка, а ее соседи - приятные люди. Экс-глава МИД Австрии призналась, что давно мечтала о такой жизни.

Ранее Кнайсль стала амбассадором по сохранению амурского тигра, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвстралияРязанская Область

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