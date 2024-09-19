Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала о счастливой жизни в рязанской деревне

Кнайсль поделилась, что живет в небольшом деревянном доме с кошками, курами, утками и собаками.

По ее словам, рядом с деревней, где она живет, есть продуктовый магазин и остановка, а ее соседи - приятные люди. Экс-глава МИД Австрии призналась, что давно мечтала о такой жизни.

Ранее Кнайсль стала амбассадором по сохранению амурского тигра, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



