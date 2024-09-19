Экс-глава МИД Австрии Кнайсль рассказала о счастливой жизни в рязанской деревне
19 сентября 202416:48
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала о переезде в новый дом в Рязанской области, где счастливо живет с домашними животными. Ее слова приводят РИА Новости.
Кнайсль поделилась, что живет в небольшом деревянном доме с кошками, курами, утками и собаками.
По ее словам, рядом с деревней, где она живет, есть продуктовый магазин и остановка, а ее соседи - приятные люди. Экс-глава МИД Австрии призналась, что давно мечтала о такой жизни.
Ранее Кнайсль стала амбассадором по сохранению амурского тигра, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru