Экс-главком НАТО Ставридис посоветовал Украине временно смириться с потерей территорий

По его мнению, Украине следует изучить уроки войны в Корее и «согласиться, по крайней мере на время, на оккупацию Крыма и создание сухопутного моста между этим полуостровом и Россией», отмечает RT.



Также Ставридис считает, что такой сценарий не примут ни Запад, ни Россия.



Но адмирал указывает на невозможность того, чтобы Украина потребовала вывод российских войск из Крыма, а наступление Киева оказалось в тупике.



Бывший главком ВС НАТО в Европе призвал начать переговоры с Россией по принципу «земля в обмен на мир».

Ранее стало известно, что США и Европа обсуждают с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киев, возможно, откажется ради завершения конфликта. Об этом сообщает NBC со ссылкой на американских и европейских чиновников.













