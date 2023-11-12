Экс-главком НАТО Ставридис посоветовал Украине временно смириться с потерей территорий

Киеву следует «хотя бы на время» смириться с потерей территорий. Это необходимо, чтобы остановить боевые действия и восстановить силы. Такова позиция бывшего главнокомандующего Вооруженными силами НАТО в Европе адмирала Джеймса Ставридиса, пишет Bloomberg.

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По его мнению, Украине следует изучить уроки войны в Корее и «согласиться, по крайней мере на время, на оккупацию Крыма и создание сухопутного моста между этим полуостровом и Россией», отмечает RT.

Также Ставридис считает, что такой сценарий не примут ни Запад, ни Россия.

Но адмирал указывает на невозможность того, чтобы Украина потребовала вывод российских войск из Крыма, а наступление Киева оказалось в тупике.

Бывший главком ВС НАТО в Европе призвал начать переговоры с Россией по принципу «земля в обмен на мир».

Ранее стало известно, что США и Европа обсуждают с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киев, возможно, откажется ради завершения конфликта. Об этом сообщает NBC со ссылкой на американских и европейских чиновников.





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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
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