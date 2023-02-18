Экс-глава Минобороны Латвии заявил, что Запад наживается на украинском конфликте

«Крупные страны Запада и западные компании уже потирают руки, чтобы поделить шкуру этого неубитого медведя», — отметил Пабрикс в интервью телеканалу TV24.

По словам экс-министра, украинский рынок прибылен, и оказывающие Киеву минимальную поддержку либо не помогающие вовсе государства захотят получить выгоду. Пабрикс подчеркнул, что некоторые страны могут «перевернуть» ситуацию и выставить себя теми, кто действительно помог Украине.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон призвал Запад увеличить поддержку Киева, чтобы укрепить его обороноспособность.

