Экс-глава Минобороны Латвии заявил, что Запад наживается на украинском конфликте
Запад, поставляя Украине вооружения, пытается «поделить шкуру неубитого медведя» в конфликте. Об этом заявил экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
«Крупные страны Запада и западные компании уже потирают руки, чтобы поделить шкуру этого неубитого медведя», — отметил Пабрикс в интервью телеканалу TV24.
По словам экс-министра, украинский рынок прибылен, и оказывающие Киеву минимальную поддержку либо не помогающие вовсе государства захотят получить выгоду. Пабрикс подчеркнул, что некоторые страны могут «перевернуть» ситуацию и выставить себя теми, кто действительно помог Украине.
Между тем президент Франции Эммануэль Макрон призвал Запад увеличить поддержку Киева, чтобы укрепить его обороноспособность.
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