Шольц призвал готовиться к длительному конфликту на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности не согласился с президентом Владимиром Зеленским, что конфликт на Украине закончится в этом году.

Так он ответил на вопрос, разделяет ли Германия призыв Зеленского окончить конфликт уже в этом году.