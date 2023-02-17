Шольц призвал готовиться к длительному конфликту на Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности не согласился с президентом Владимиром Зеленским, что конфликт на Украине закончится в этом году.

Так он ответил на вопрос, разделяет ли Германия призыв Зеленского окончить конфликт уже в этом году.

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По мнению Шольца, Москва должна понять, что Запад будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Зеленский в своем обращении на Мюнхенской конференции заявил, что конфликт на Украине должен закончиться в этом году.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияМюнхенШольц
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