Шольц призвал готовиться к длительному конфликту на Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности не согласился с президентом Владимиром Зеленским, что конфликт на Украине закончится в этом году.
Так он ответил на вопрос, разделяет ли Германия призыв Зеленского окончить конфликт уже в этом году.
По мнению Шольца, Москва должна понять, что Запад будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Зеленский в своем обращении на Мюнхенской конференции заявил, что конфликт на Украине должен закончиться в этом году.
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