Депутат Рады: Польша, Румыния и Венгрия хотят «расчленить» Украину
Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что ряд европейских стран намерены предъявить претензии к территориальной целостности Украины. Об этом пишет сайт ukranews.com.
Депутат заявил, что под угрозой могут стать такие регионы страны, как Закарпатье, Буковина и вся Западная Украина.
По словам Бужанского, Варшава, Будапешт и Бухарест «раздают паспорта» жителям этих регионов. Кроме того, по его данным, Венгрия якобы планирует ввести войска в эти регионы «для защиты венгерского населения».
Ранее президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, вместо того, чтобы отвечать на запрос граждан о мире.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 667 / сут.
Умерли
301 тыс.+1 002 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+41 645 / сут.
- США одобрили вторые таблетки против COVID-19
- Пушилин заявил, что у Украины уже есть химическое оружие
- «Несправедливый спорт»: Навка поддержала Путина в вопросе о трансгендерах
- В Башкирии детям-диабетикам подарили на Новый год конфеты
- Минпросвещения заявило, что 100% школ России подключены к высокоскоростному интернету
- Умер известный актёр из «Улиц разбитых фонарей»
- Песня Эда Ширана первой в истории набрала 3 млрд прослушиваний на Spotify
- Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области
- Украина продлила на год ограничения в торговле с Россией
- Первого фигуранта по делу избиения фигуриста Соловьева заключили в СИЗО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru