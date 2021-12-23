Депутат Рады: Польша, Румыния и Венгрия хотят «расчленить» Украину

Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что ряд европейских стран намерены предъявить претензии к территориальной целостности Украины. Об этом пишет сайт ukranews.com.

Депутат заявил, что под угрозой могут стать такие регионы страны, как Закарпатье, Буковина и вся Западная Украина.

По словам Бужанского, Варшава, Будапешт и Бухарест «раздают паспорта» жителям этих регионов. Кроме того, по его данным, Венгрия якобы планирует ввести войска в эти регионы «для защиты венгерского населения».

Ранее президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, вместо того, чтобы отвечать на запрос граждан о мире.

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Фото: twitter.com/verkhovna_rada
ТЕГИ:РумынияПольшаВенгрияУкраинаВерховная Рада
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