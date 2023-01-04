Экс-глава криптобиржи FTX заявил в суде о своей невиновности

Основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил в федеральном суде Нью-Йорка о своей невиновности, сообщает «РЕН ТВ».

Инвестор заявил, что арест основателя криптобиржи FTX не повлияет на отрасль

Он отверг восемь пунктов обвинения в свой адрес. Следствие считает, что Бэнкман-Фрид совершил одно из крупнейших финансовых преступлений в истории США. Ему предъявили обвинения в сговоре, отмывании денег и нарушении финансирования политических кампаний. Как считает прокуратура Нью-Йорка, экс-глава криптобиржи жертвовал деньги обеим партиям, чтобы влиять на принимаемые в Вашингтоне решения.

Ранее Бэнкмана-Фрида выпустили под залог. Сумма залога составила 250 млн долларов, став крупнейшей в истории американского правосудия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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