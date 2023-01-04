Экс-глава криптобиржи FTX заявил в суде о своей невиновности
Основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид заявил в федеральном суде Нью-Йорка о своей невиновности, сообщает «РЕН ТВ».
Он отверг восемь пунктов обвинения в свой адрес. Следствие считает, что Бэнкман-Фрид совершил одно из крупнейших финансовых преступлений в истории США. Ему предъявили обвинения в сговоре, отмывании денег и нарушении финансирования политических кампаний. Как считает прокуратура Нью-Йорка, экс-глава криптобиржи жертвовал деньги обеим партиям, чтобы влиять на принимаемые в Вашингтоне решения.
Ранее Бэнкмана-Фрида выпустили под залог. Сумма залога составила 250 млн долларов, став крупнейшей в истории американского правосудия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 080 / сут.
Умерли
394 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+5 482 / сут.
- СМИ: в одном из отелей Москвы нашли мумию женщины
- СМИ: в России заметно выросли продажи водки
- В Белом доме заявили, что опубликуют результаты медосмотра Байдена
- Экс-глава криптобиржи FTX заявил в суде о своей невиновности
- ООН: обстрел Макеевки подчеркивает важность завершения конфликта вокруг Украины
- Госдеп: новый посол США в РФ Трейси приступит к работе в ближайшие дни
- Число погибших при ударе по Макеевке выросло до 89 человек
- В Белом доме заявили о желании Байдена переизбраться на второй срок
- Названа дата похорон Хасбулатова
- В результате удара по Макеевке погиб заместитель командира полка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru