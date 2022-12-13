Инвестор заявил, что арест основателя криптобиржи FTX не повлияет на отрасль

По его мнению, это связано с тем, что существуют другие крупные биржи, например, Binance, а участники рынка станут внимательнее и будут тщательнее проверять работу подобных организаций.

«Максимум, как FTX могла повлиять, уже повлияла, наделала шума. Все давно поняли, что это большая афера, и вывели оттуда деньги, кроме обывателей и торгашей. Мы и так в криптозиме, так что сильнее не упадет. Обидно за тех, кто не вышел с FTX раньше», — заявил Бурейко.

Ранее основатель и бывший гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был задержан на Багамах «на основании засекреченного обвинительного заключения, представленного прокуратурой южного округа Нью-Йорка», сообщает RT.