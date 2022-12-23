СМИ: основателя FTX выпустили под залог в 250 млн долларов

Основателя и экс-гендиректора обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида выпустили под залог, сообщает Reuters.

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Таково решение суда США. Сумма залога составила 250 млн долларов, став крупнейшей в истории американского правосудия. При этом основатель биржи должен находиться в доме своих родителей в условиях электронного слежения.

Эксперт по майнингу Алексей Бурейко заявил, что арест главы рухнувшей криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида никак не скажется на доверии к криптовалюте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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