В опросе приняли участие тысяча американцев старше 18 лет. Среди прочего им был задан вопрос о том, одобряют ли они проводимую администрацией Байдена политику по российско-украинскому конфликту. Только 41% опрошенных американцев ответил утвердительно, 52% участников исследования заявили, что не одобряют действия администрации США на этом направлении.

Всего по стране уровень поддержки президента США составляет 40%, что, по данным телеканала, является наиболее низким показателем с начала его президентского срока.

Напомним, американский журналист Гленн Гринвальд заявил, что Джо Байден использует Украину в качестве расходного материала для противостояния с Россией.

По его словам, США, начиная с 2014 года, не только подталкивали Киев к активной милитаризации, но и направляли в страну военных советников и сотрудников разведслужб для обучения украинских военнослужащих.

