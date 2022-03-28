Опрос: менее половины граждан США поддерживают политику Байдена по ситуации на Украине
Менее половины жителей США положительно оценивают политику, проводимую Джо Байденом в условиях возросшей напряженности между Россией и Украиной, выяснил телеканал NBC.
В опросе приняли участие тысяча американцев старше 18 лет. Среди прочего им был задан вопрос о том, одобряют ли они проводимую администрацией Байдена политику по российско-украинскому конфликту. Только 41% опрошенных американцев ответил утвердительно, 52% участников исследования заявили, что не одобряют действия администрации США на этом направлении.
Всего по стране уровень поддержки президента США составляет 40%, что, по данным телеканала, является наиболее низким показателем с начала его президентского срока.
Напомним, американский журналист Гленн Гринвальд заявил, что Джо Байден использует Украину в качестве расходного материала для противостояния с Россией.
По его словам, США, начиная с 2014 года, не только подталкивали Киев к активной милитаризации, но и направляли в страну военных советников и сотрудников разведслужб для обучения украинских военнослужащих.
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