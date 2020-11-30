ЕК заявила об ограничениях на использование российской вакцины от COVID-19 в Европе
Российская вакцина против коронавируса в случае экстренного одобрения и применения в Венгрии не может быть использована в других странах Евросоюза. С таким заявлением выступила Еврокомиссия, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что первые поставки в Венгрию российской вакцины от коронавируса запланированы на декабрь. По словам министра иностранных дел страны Петера Сийярто, в начале будущего года республика планирует начать крупные закупки препарата, а также наладить его производство на своей территории. Венгрия стала единственной страной ЕС, решившей приобрести российскую вакцину. Брюссель недоволен таким шагом, сообщает RT.
Вирусолог Михаил Щелканов в эфире НСН назвал эпидемиологический порог, после которого можно будет говорить об окончании эпидемии в России.
«Считается, что число заболевших в стране не должно превышать 0,5%, но однозначно сказать сложно. Для прерывания эпидемического процесса должно быть с антителами 70-75% населения», - сказал он.
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