ЕК рекомендовала начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в ЕС

Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о членстве в Евросоюзе с Боснией и Герцеговиной. Об этом заявил на пресс-конференции в Страсбурге вице-президент ЕК Марош Шефчович по итогам заседания коллегии еврокомиссаров.

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Ранее в ЕК сообщили, что фиксируют очевидный прогресс Боснии и Герцеговины по сближению к Евросоюзом, в том числе внешнюю политику, борьбу с терроризмом и с коррупцией.

В декабре 2022 года Босния и Герцеговина получила статус страны-кандидата на вступление в объединение.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники в Брюсселе сообщала, что Еврокомиссия 12 марта намерена запустить переговорный процесс по вступлению в ЕС Боснии и Герцеговины.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Босния И ГерцеговинаЕвросоюз

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