Армения рассматривает вступление в Евросоюз
Власти Армении обсуждают вступление страны в Евросоюз, рассказал глава армянского МИДа Арарат Мирзоян.
В эфире турецкого телеканала TRT World он указал на то, что пока никто не может предугадать исход этого процесса.
По словам Мирзояна, ЕС и США содействуют демократическим реформам и институциональным преобразованиям в Армении.
Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что народ Армении тоже захочет разобраться в разворачивающейся ситуации, чтобы не допустить негативных последствий для граждан своей страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru