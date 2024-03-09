Армения рассматривает вступление в Евросоюз

Власти Армении обсуждают вступление страны в Евросоюз, рассказал глава армянского МИДа Арарат Мирзоян.

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В эфире турецкого телеканала TRT World он указал на то, что пока никто не может предугадать исход этого процесса.

По словам Мирзояна, ЕС и США содействуют демократическим реформам и институциональным преобразованиям в Армении.

Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что народ Армении тоже захочет разобраться в разворачивающейся ситуации, чтобы не допустить негативных последствий для граждан своей страны.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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