Армения рассматривает вступление в Евросоюз

В эфире турецкого телеканала TRT World он указал на то, что пока никто не может предугадать исход этого процесса.

По словам Мирзояна, ЕС и США содействуют демократическим реформам и институциональным преобразованиям в Армении.



Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что народ Армении тоже захочет разобраться в разворачивающейся ситуации, чтобы не допустить негативных последствий для граждан своей страны.

