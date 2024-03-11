СМИ: переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины в ЕС начнутся 12 марта

Ожидается, что ЕК определит рамки переговоров и базовые принципы для вступления Боснии и Герцеговины в ЕС. Согласие остальных членов сообщества будет получено до июля, утверждает источник.

Босния и Герцеговина 15 декабря 2022 года стала кандидатом на вступление в Евросоюз.

Ранее Евросовет решил начать переговоры о вступлении в ЕС с Молдавией и Украиной. Также Брюссель объявил о предоставлении Грузии статуса кандидата, напоминает «Радиоточка НСН».

