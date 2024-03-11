СМИ: переговоры о вступлении Боснии и Герцеговины в ЕС начнутся 12 марта

Еврокомиссия (ЕК) 12 марта намерена запустить переговорный процесс по вступлению в ЕС Боснии и Герцеговины, сообщила газета Politico со ссылкой на источники в Брюсселе.

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Ожидается, что ЕК определит рамки переговоров и базовые принципы для вступления Боснии и Герцеговины в ЕС. Согласие остальных членов сообщества будет получено до июля, утверждает источник.

Босния и Герцеговина 15 декабря 2022 года стала кандидатом на вступление в Евросоюз.

Ранее Евросовет решил начать переговоры о вступлении в ЕС с Молдавией и Украиной. Также Брюссель объявил о предоставлении Грузии статуса кандидата, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Босния И ГерцеговинаЕвросоюз

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