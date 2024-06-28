ЕК перевела Украине транш в 1,9 миллиарда евро

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК перевела Киеву префинансирование в 1,9 миллиарда евро из фонда для Украины, сообщает РИА Новости.

Украина получила «безусловный» транш от Евросоюза на 1,9 миллиарда евро

Это было сделано в рамках макрофинансовой помощи на 50 миллиардов евро до 2027 года.

Решение о создании фонда было принято 1 февраля в Брюсселе. При этом финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.

Ранее лидеры Европейского союза утвердили кандидатуры на посты президента Евросовета и главы дипломатии Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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