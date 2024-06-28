ЕК перевела Украине транш в 1,9 миллиарда евро
28 июня 202403:01
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК перевела Киеву префинансирование в 1,9 миллиарда евро из фонда для Украины, сообщает РИА Новости.
Это было сделано в рамках макрофинансовой помощи на 50 миллиардов евро до 2027 года.
Решение о создании фонда было принято 1 февраля в Брюсселе. При этом финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.
Ранее лидеры Европейского союза утвердили кандидатуры на посты президента Евросовета и главы дипломатии Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru