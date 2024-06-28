СМИ: В ЕС одобрили кандидатуры нового президента Евросовета и главы дипломатии

Лидеры Европейского союза утвердили кандидатуры на посты президента Евросовета и главы дипломатии Евросоюза, сообщают «Известия».

СМИ: Урсула фон дер Ляйен сохранит пост главы Еврокомиссии

Бывшего премьера Португалии Антониу Кошта одобрили на должность главы Евросовета, а главу правительства Эстонии Каю Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам.

Также лидеры стран — членов Евросоюза согласовали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии на второй срок.

Венгрия против переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, заявил ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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