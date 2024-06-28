СМИ: В ЕС одобрили кандидатуры нового президента Евросовета и главы дипломатии
Лидеры Европейского союза утвердили кандидатуры на посты президента Евросовета и главы дипломатии Евросоюза, сообщают «Известия».
Бывшего премьера Португалии Антониу Кошта одобрили на должность главы Евросовета, а главу правительства Эстонии Каю Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам.
Также лидеры стран — членов Евросоюза согласовали кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии на второй срок.
Венгрия против переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, заявил ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru