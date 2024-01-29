«Дело идет к большой войне»: Сатановский предрек Израилю неспокойное будущее
Вслед за военным конфликтом с «Хезболлой» Израиль ждет прямое столкновение с Ираном, заявил в эфире НСН Евгений Сатановский.
Израиль стоит на пороге большой войны, и нынешний конфликт с исламским миром на Ближнем Востоке станет эпилогом в противостоянии с Ираном. Об этом в разговоре с НСН заявил президент научного центра «Институт Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что международные посредники работают над соглашением между Израилем и ХАМАС для освобождения из сектора Газа заложников в обмен на четырехмесячное прекращение огня. Ряд чиновников допустили, что предложенный Израилю план может привести к окончанию конфликта в Газе.
«Дело идет к большой войне с Ливаном, точнее с «Хезболлой», а затем и к прямому столкновению Израиля и Ирана. Все остальное – мелочи, которые не стоит даже обсуждать. В секторе Газа ничего не сходит на «нет», просто либо израильское руководство добьется своих целей, либо Израиля совсем не будет. Как известно, исламская республика [Иран] не признает его существования. Ровно так же, как ХАМАС, «Хезболла» и остальные союзники Ирана. Полагаю, что возможны только временные перемирия с Израилем, если уж совсем прижмет, а потом [заявляли, что] его все-таки уничтожить надо. Но там отнеслись к этому заявлению несерьезно», - сказал Сатановский.
Ранее The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что глава ЦРУ США Уильямс Бернс направится в Европу для заключения сделки между Израилем и ХАМАС. В Белом доме рассчитывают, что по итогам поездки Бернса будет заключена сделка об освобождении заложников в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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