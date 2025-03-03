«Единственный консенсус»: Политические силы Абхазии объединяет отношение к РФ

В Абхазии кризис: сейчас необходимо бороться с коррупцией, менять систему управления, реформировать органы местного самоуправления, заявил НСН Инал Хашиг.

Все политические элиты в Абхазии настроены на контакты с Россией, заявил в эфире НСН абхазский политолог и общественный деятель Инал Хашиг.

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По итогам Центризбиркома Абхазии, Бадра Гунба одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 56,85% голосов. Его оппонент Адгур Ардзинба получил 43,15% голосов. Президент РФ Владимир Путин поздравил Гунбу с избранием на пост президента Абхазии. Хашиг отметил, что развитие Абхазии связано исключительно с Россией.

«Сейчас сложно сказать, на какой развилке находится Абхазия, однако абсолютно точно можно исключить из абхазских выборов внешнеполитический фактор. Кто-то в медийном пространстве называл второго кандидата в президенты Абхазии протурецким, антироссийским, но это абсурд. В абхазской политической элите полно раздрая, но единственный консенсус, который у них существует, - это отношение к России, как к союзнику, другу, партнеру. Другого вектора развития Абхазии в реальности нет – ни Турция, ни Евросоюз, ни США не признали Абхазию. Ни о какой эфемерной внешней политики и речи не идет», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, власти Абхазии сейчас должны заняться внутренним развитием республики.

«Единственный существующий вопрос - внутреннее развитие Абхазии. Видно, что существует кризис, в Абхазии три президента подряд досрочно уходили в отставку. Нужно менять систему управления, нужно реформировать органы местного самоуправления, нужно бороться с коррупцией, менять налоговое законодательство. В Абхазии очень много чего надо менять. Передача власти пройдет мирно. В Абхазии просто накаляются страсти именно во время выборов, так как весьма конкурентная среда, когда выборы проходят, все переходит к повседневной жизни и успокаивается. Инвестсоглашение с Россией будет переписано с учетом интересов абхазских граждан и бизнеса. Это здравая идея, которая, я надеюсь, будет воплощена в жизнь. Сейчас нужно, чтобы в Абхазии начались реформы. У двух борющихся за власть сил нет идеологических различий, однако они продолжают бороться за власть, соответственно, против друг друга. Протестов в Абхазии в ближайшее время не ожидается в любом случае», - отметил политолог.

В Абхазии 15 февраля прошли досрочные президентские выборы, в которых участвовали пять кандидатов. По итогам голосования, ни один из кандидатов не набрал необходимого большинства голосов и было принято решение о проведении второго тура выборов, который прошел 1 марта, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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