«Единственный консенсус»: Политические силы Абхазии объединяет отношение к РФ

По его словам, власти Абхазии сейчас должны заняться внутренним развитием республики.

«Единственный существующий вопрос - внутреннее развитие Абхазии. Видно, что существует кризис, в Абхазии три президента подряд досрочно уходили в отставку. Нужно менять систему управления, нужно реформировать органы местного самоуправления, нужно бороться с коррупцией, менять налоговое законодательство. В Абхазии очень много чего надо менять. Передача власти пройдет мирно. В Абхазии просто накаляются страсти именно во время выборов, так как весьма конкурентная среда, когда выборы проходят, все переходит к повседневной жизни и успокаивается. Инвестсоглашение с Россией будет переписано с учетом интересов абхазских граждан и бизнеса. Это здравая идея, которая, я надеюсь, будет воплощена в жизнь. Сейчас нужно, чтобы в Абхазии начались реформы. У двух борющихся за власть сил нет идеологических различий, однако они продолжают бороться за власть, соответственно, против друг друга. Протестов в Абхазии в ближайшее время не ожидается в любом случае», - отметил политолог.

В Абхазии 15 февраля прошли досрочные президентские выборы, в которых участвовали пять кандидатов. По итогам голосования, ни один из кандидатов не набрал необходимого большинства голосов и было принято решение о проведении второго тура выборов, который прошел 1 марта, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

