Неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии

Один из нападавших при попытке скрыться не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет.

В МВД сообщили, что оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, объявлен план «Перехват».

После вооруженного нападения на избирательный участок в Абхазии СК РФ возбудил уголовные дела по ряду статей, в том числе о терроризме.

Ранее Центральная избирательная комиссия Абхазии приняла решение о проведении повторного голосования на выборах президента республики 1 марта 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Тогда в комиссии пояснили, что решение о повторном голосовании было принято после анализа итогов предыдущего тура выборов.

