Неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии
В Абхазии произошла попытка вторжения на избирательный участок, есть раненые, сообщил председатель Центризбиркома Дмитрий Маршан.
Один из нападавших при попытке скрыться не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет.
В МВД сообщили, что оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, объявлен план «Перехват».
После вооруженного нападения на избирательный участок в Абхазии СК РФ возбудил уголовные дела по ряду статей, в том числе о терроризме.
Ранее Центральная избирательная комиссия Абхазии приняла решение о проведении повторного голосования на выборах президента республики 1 марта 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Тогда в комиссии пояснили, что решение о повторном голосовании было принято после анализа итогов предыдущего тура выборов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Неизвестные напали на избирательный участок в Абхазии
- СМИ: Буйнов не извинился перед сбитой им женщиной
- Юра Борисов отдаст «Оскар» маме, если получит награду
- Эрнст вернулся на телевидение в память о Владиславе Листьеве
- Ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на ЗАЭС
- Грузовой самолет экстренно сел в Ньюарке из-за возгорания двигателя
- Число жертв циклона «Гаранс» на острове Реюньон увеличилось до четырех
- В Никола-Ленивце на Масленицу сожгли 26-метровый замок
- Основатель группы «Пасош» отметил концерты в Москве, так как не может въехать в РФ
- В Невском районе Петербурга обнаружили два чемодана с человеческими останками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru