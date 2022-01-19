Джонсон отменил вакцинные паспорта и обязательные маски

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отмене большинства коронавирусных ограничений, введенных в условиях выявления омикрон-штамма. Об этом он сказал во время выступления в Палате общин британского парламента.

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По его словам, страна отменяет вакцинные паспорта и обязательные маски в общественных местах. При этом премьер порекомендовал гражданам продолжить работу из дома в дистанционном формате, передает ТАСС.

Меры будут отменены со следующей недели.

Джонсон добавил, что Британия, скорее всего, не станет продлевать режим самоизоляции из-за коронавируса после 25 марта.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн заявил, что, судя по показателям заболеваемости коронавирусом в разных странах, пик распространения «омикрона» в России придется на начало февраля. При этом спад, по его словам, произойдет уже в конце февраля.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:КоронавирусВеликобритания
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