Джонсон отменил вакцинные паспорта и обязательные маски

По его словам, страна отменяет вакцинные паспорта и обязательные маски в общественных местах. При этом премьер порекомендовал гражданам продолжить работу из дома в дистанционном формате, передает ТАСС.

Меры будут отменены со следующей недели.

Джонсон добавил, что Британия, скорее всего, не станет продлевать режим самоизоляции из-за коронавируса после 25 марта.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн заявил, что, судя по показателям заболеваемости коронавирусом в разных странах, пик распространения «омикрона» в России придется на начало февраля. При этом спад, по его словам, произойдет уже в конце февраля.

