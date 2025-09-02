Россиянам назвали популярные направления для отдыха в Китае
Чаще всего отдыхающие в Китае российские туристы выбирают остров Хайнань. Об этом NEWS.ru заявила турэксперт Наталия Ансталь.
По её словам, также в список наиболее популярных туристических направлений в КНР можно выделить Тибет и город Чжэнчжоу.
Она отметила, что Китай всегда был востребован у российских туристов.
«Поэтому открытие безвизового режима — это ещё один плюсик в копилку, чтобы поехать туда», - заключила Ансталь.
Ранее официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что китайские власти с 15 сентября вводят пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам назвали популярные направления для отдыха в Китае
- Центробанк РФ не ждет отмены внешних санкций на среднесрочном горизонте
- Экс-главу управления планирования связи ВС РФ Оглоблина осудили за взятки
- Ветеринар раскрыл, как защитить домашних грызунов от опасной лихорадки
- «Захотели вернуться»: Сокуров об эффекте премьеры его фильма в Венеции
- Туристы продолжают рваться на Бали, несмотря на протесты в Индонезии
- В России призвали активнее отпугивать птиц от аэропортов
- СМИ раскрыли тему загадочного заявления Трампа
- Фицо назвал Евросоюз «жабой на дне колодца»
- Вуди Аллен заявил о желании снова снять Дональда Трампа в своем фильме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru