Россиянам назвали популярные направления для отдыха в Китае

По её словам, также в список наиболее популярных туристических направлений в КНР можно выделить Тибет и город Чжэнчжоу.

Она отметила, что Китай всегда был востребован у российских туристов.

«Поэтому открытие безвизового режима — это ещё один плюсик в копилку, чтобы поехать туда», - заключила Ансталь.

Ранее официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что китайские власти с 15 сентября вводят пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, сообщает RT.

