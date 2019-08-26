Джонсон отказался от интервью на саммите G7 из-за сравнения с Путиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил запланированное на полях саммита G7 во французском городе Биаррица интервью с британским телеканалом Channel 4 News. Хотя политик объяснил изменения в своем расписании желанием пообщаться с французскими СМИ, источники внутри Channel 4 сообщили Huffington Post UK, что истинной причиной стало недавнее выступление руководителя новостного отдела британского телеканала.

«Выступая на Эдинбургском телевизионном фестивале на прошлой неделе, [глава новостного отдела Channel 4 Дороти] Бирн заявила, что британский лидер похож на российского президента в его предпочтении “приятного заявления” допросу в телеэфире», — цитирует спецкор НСН HuffPost.