Джонсон отказался от интервью на саммите G7 из-за сравнения с Путиным
Британский премьер-министр отменил интервью с телеканалом, сотрудник которого ранее публично назвал его «трусом» и сравнил с президентом РФ. Подробнее в материале НСН.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил запланированное на полях саммита G7 во французском городе Биаррица интервью с британским телеканалом Channel 4 News. Хотя политик объяснил изменения в своем расписании желанием пообщаться с французскими СМИ, источники внутри Channel 4 сообщили Huffington Post UK, что истинной причиной стало недавнее выступление руководителя новостного отдела британского телеканала.
«Выступая на Эдинбургском телевизионном фестивале на прошлой неделе, [глава новостного отдела Channel 4 Дороти] Бирн заявила, что британский лидер похож на российского президента в его предпочтении “приятного заявления” допросу в телеэфире», — цитирует спецкор НСН HuffPost.
Бирн также назвала британского премьера и лидера оппозиции страны Джереми Корбина «трусами».
Источник внутри Channel 4 сообщил, что решение об отмене интервью показалось журналистам «в духе Трампа» и «немного чувствовалось как травля».
Напомним, что на прошедшем саммите «Большой семерки» в Биаррице президент США Дональд Трамп пытался убедить коллег в том, что Россия должна вновь присоединиться к саммиту. Американский президент заявил, что участие Москвы необходимо для обсуждения вопросов, связанных с Ираном, Сирией и КНДР. По сообщениям СМИ, глава Белого дома даже поссорился на этой почве с лидерами других стран.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Новости за ночь: Росстат спрогнозировал дефицит мужчин в России
- Стало известно о связи повесившегося американского мультимиллионера и «Мисс России»
- Российские ученые открыли способ победить рак легких
- Касперская дала совет по безопасности денежных счетов
- Политолог объяснил, почему выборы президента Абхазии не интересуют россиян