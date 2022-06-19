Джонсон: Необходимо готовиться к затяжному кризису на Украине
Британский премьер-министр Борис Джонсон призвал западные страны готовиться к затяжному конфликту на Украине, сообщает ТАСС.
По его словам, речь идёт о нескольких годах. Как считает политик, восстановление Украины потребует от Запада устойчивого финансирования и оказания технической помощи на протяжении многих лет.
«Великобритания и наши друзья должны ответить предоставлением гарантий того, что Украина будет располагать стратегической прочностью, чтобы пережить [ситуацию] и со временем победить», - отметил Джонсон.
Тем временем, Джонсон пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому усиления санкций против России. Также Британия продолжит военную и финансовую помощь Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 382 / сут.
Умерли
380 тыс.+68 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 371 / сут.
- Джонсон: Необходимо готовиться к затяжному кризису на Украине
- Диетолог назвала предельную суточную норму употребления черешни и клубники
- Кадыров: Для России «нет никакой пользы» от ОДКБ
- Число пострадавших в аварии с автобусом на Кубани увеличилось до 16
- Путин намерен модернизировать систему оплаты труда медиков
- Президент США Джо Байден упал с велосипеда
- Читатели Le Figaro назвали позицию Путина по вступлению Украины в ЕС ударом ниже пояса
- В школах Николаева с 1 сентября вводят запрет на использование русского языка
- Жителей Донецка просят не покидать укрытия из-за постоянных обстрелов города
- Калужский губернатор Шапша заявил о готовности иностранных автопроизводителей возобновить работу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru