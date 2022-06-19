Джонсон: Необходимо готовиться к затяжному кризису на Украине

Британский премьер-министр Борис Джонсон призвал западные страны готовиться к затяжному конфликту на Украине, сообщает ТАСС.

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По его словам, речь идёт о нескольких годах. Как считает политик, восстановление Украины потребует от Запада устойчивого финансирования и оказания технической помощи на протяжении многих лет.

«Великобритания и наши друзья должны ответить предоставлением гарантий того, что Украина будет располагать стратегической прочностью, чтобы пережить [ситуацию] и со временем победить», - отметил Джонсон.

Тем временем, Джонсон пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому усиления санкций против России. Также Британия продолжит военную и финансовую помощь Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:УкраинаБорис Джонсон
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