Джонни Депп позвонил тяжелобольному ребенку

Он сделал это ради своего тяжелобольного фаната. 11-летний блогер Кори рассказывал в соцсетях, что ему очень нравится фильм «Пираты Карибского моря». Именно этот фильм ребенок часто смотрел в больнице после того, как ему сделали пересадку сердца.

Чтобы поддержать его, Депп позвонил ему по видеосвязи. Артист нарядился в Джека Воробья, а также создал в своей комнате атмосферу фильма.

В заключении Депп пожелал мальчику «бесконечной удачи», а также пообещал следить за его YouTube-каналом.

Депп может вернуться к роли капитана Джека-Воробья во франшизе «Пираты Карибского моря», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

