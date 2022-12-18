Джонни Депп позвонил тяжелобольному ребенку
Голливудский актер Джонни Депп решил примерить образ Капитана Джека Воробья, сообщает «РЕН ТВ».
Он сделал это ради своего тяжелобольного фаната. 11-летний блогер Кори рассказывал в соцсетях, что ему очень нравится фильм «Пираты Карибского моря». Именно этот фильм ребенок часто смотрел в больнице после того, как ему сделали пересадку сердца.
Чтобы поддержать его, Депп позвонил ему по видеосвязи. Артист нарядился в Джека Воробья, а также создал в своей комнате атмосферу фильма.
В заключении Депп пожелал мальчику «бесконечной удачи», а также пообещал следить за его YouTube-каналом.
Депп может вернуться к роли капитана Джека-Воробья во франшизе «Пираты Карибского моря», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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