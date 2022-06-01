Суд присяжных вынес приговор в пользу Джонни Деппа в деле о клевете на актера
1 июня 202222:30
Суд присяжных штата Вирджиния признал бывшую супругу американского актера Джонни Деппа Эмбер Херд виновной в клевете на актера. Об этом сообщает CNN.
{related_post_jhORKJ8p5}}
По данным агенства, суд обязал виновную выплатить бывшему супругу 15 млн долларов.
Сообщается, что присяжные объявили о своем вердикте после 14 часов обсуждения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- Суд присяжных вынес приговор в пользу Джонни Деппа в деле о клевете на актера
- ВНИИ: Уровень безработицы в России достиг минимума за 10 лет
- Президент Франции подарит королеве Великобритании лошадь
- Теннисист Рублев выбыл из Roland Garros, проиграв хорвату
- Блинкен: США не видят какой-либо помощи России от Китая
- В «Современнике» опровергли информацию об инциденте на спектакле с Лией Ахеджаковой
- В США женщина впервые в истории возглавила один из видов ВС
- Bloomberg: РФ не выплатила $1,9 млн процентов по своим долговым обязательствам
- Блинкен: РФ не готова к серьезной дипломатической работе по Украине
- США направят на Украину реактивные системы залпового огня высокой дальности
31 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru