Суд присяжных вынес приговор в пользу Джонни Деппа в деле о клевете на актера

Суд присяжных штата Вирджиния признал бывшую супругу американского актера Джонни Деппа Эмбер Херд виновной в клевете на актера. Об этом сообщает CNN.

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По данным агенства, суд обязал виновную выплатить бывшему супругу 15 млн долларов.

Сообщается, что присяжные объявили о своем вердикте после 14 часов обсуждения.

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