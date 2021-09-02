Не самая солнечная атмосфера: Зеленский оценил встречу с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с президентом США Джо Байденом, состоявшиеся накануне в Вашингтоне.

«В целом встреча была в нормальной, продуктивной, не постоянно солнечной атмосфере. Нормальный мужской разговор», — рассказал глава государства в эфире телеканала «Украина-24».

Зеленский отметил, что длительность встречи — два час вместо одного запланированного — говорит о заинтересованности сторон в диалоге и его результатах.

По словам украинского президента, в ходе переговоров Байден не предъявлял никаких претензий к нему лично и его команде, отмечает РЕН ТВ.

Встреча Зеленского и Байдена состоялась в Белом доме 1 сентября, напоминают Известия. В совместном заявлении по итогам переговоров главы государств подтвердили, что считают газопровод «Северный поток – 2» угрозой для энергетической безопасности Европы.

