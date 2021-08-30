Стало известно о переносе встречи Зеленского и Байдена на 1 сентября

Встреча лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесена на 1 сентября, сообщает признанная в России иноагентом украинская служба «Голоса Америки».

Встречу Зеленского и Байдена перенесли

Информацию об этом уже подтвердили в Белом доме. Отмечается, что на 1 сентября у Зеленского в США были запланированы другие мероприятия. Причина переноса встречи не указывается.

Как сообщалось ранее, во время встречи в Вашингтоне Зеленский и Байден обсудят политику, безопасность и экономику.

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ТЕГИ:УкраинаСШАДжо БайденВладимир Зеленский
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