Стало известно о переносе встречи Зеленского и Байдена на 1 сентября
30 августа 202101:04
Встреча лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесена на 1 сентября, сообщает признанная в России иноагентом украинская служба «Голоса Америки».
Информацию об этом уже подтвердили в Белом доме. Отмечается, что на 1 сентября у Зеленского в США были запланированы другие мероприятия. Причина переноса встречи не указывается.
Как сообщалось ранее, во время встречи в Вашингтоне Зеленский и Байден обсудят политику, безопасность и экономику.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru