Стало известно о переносе встречи Зеленского и Байдена на 1 сентября

Информацию об этом уже подтвердили в Белом доме. Отмечается, что на 1 сентября у Зеленского в США были запланированы другие мероприятия. Причина переноса встречи не указывается.

Как сообщалось ранее, во время встречи в Вашингтоне Зеленский и Байден обсудят политику, безопасность и экономику.

