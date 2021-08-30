«Квартал-95» на выезде. «Клоун» Зеленский не даст уснуть любителю шуток Байдену
Встреча украинского и американского лидеров запомнится комичными моментами, считает подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Украинский лидер Владимир Зеленский будет развлекать президента США Джо Байдена шутками, чтобы тот не уснул во время встречи, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Накануне Байден уснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.
«Зеленский найдет способ развлечь американского президента. Байден любит шутки, а Зеленский клоун, поэтому они найдут общий язык. Конечно, физическое состояние Байдена давно показывает, что это недееспособный старик. Но политическая система в США так устроена, что сама фигура президента ничего не значит. Он представляет интересы кланов и олигархов. То, что Байден просыпает, падает с трапа, лишь унижает США, и показывает полную деградацию во всех сферах деятельности, в том числе, политической», - отметил он.
Марочко считает, что встреча Байдена и Зеленского может быть интересна не каким-то серьезным смыслом, а комическими моментами.
«Наверняка, в кадр попадут изумленные кривляния Зеленского – без этого не проходила ни одна его встреча на высшем уровне. А Байден может назвать Зеленского как-то не так. Скорее, встреча запомнится комическими моментами. Какой-то смысловой нагрузки она нести не будет. Все и так прекрасно знают, чего добивается Зеленский. Он говорил: «Мы будем требовать от США…» Ничего требовать он не сможет. «Северный поток – 2» уже достроен. И Украина стремительно уходит на задний план с американской повестки», - напомнил он.
Марочко также обратил внимание, что США в высшей степени унизили Украину, перенеся встречу лидеров за день до назначенной даты.
«Сложно вспомнить подобные случаи в мировой практике, когда такие важные встречи, которые готовятся не один месяц, откладывались бы за день. Над подготовкой к ним работает очень много людей. И тут ни с того ни с сего перенос. Это свидетельствует, что США уже не воспринимают Украину как государство. Они относятся к украинскому руководству, как к своим холопам, потому что знают, что все, что они ни скажут, будет сделано. Это унижение высшей степени. Но Зеленский все равно поедет. Перенесут на второе, третье, еще на неделю, и все равно он поедет кланяться своему хозяину и другим политикам, которые воспринимают США как партнера. А гражданам Украины стоит посмотреть, как к ним относятся их так называемые западные партнеры, и все-таки переосмыслить свое видение будущего так называемого независимого государства», - заключил он.
Ранее политолог и историк Константин Бондаренко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал Зеленского виновником будущего распада Украины.
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