«Квартал-95» на выезде. «Клоун» Зеленский не даст уснуть любителю шуток Байдену

Украинский лидер Владимир Зеленский будет развлекать президента США Джо Байдена шутками, чтобы тот не уснул во время встречи, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Накануне Байден уснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

«Зеленский найдет способ развлечь американского президента. Байден любит шутки, а Зеленский клоун, поэтому они найдут общий язык. Конечно, физическое состояние Байдена давно показывает, что это недееспособный старик. Но политическая система в США так устроена, что сама фигура президента ничего не значит. Он представляет интересы кланов и олигархов. То, что Байден просыпает, падает с трапа, лишь унижает США, и показывает полную деградацию во всех сферах деятельности, в том числе, политической», - отметил он.

Марочко считает, что встреча Байдена и Зеленского может быть интересна не каким-то серьезным смыслом, а комическими моментами.

«Наверняка, в кадр попадут изумленные кривляния Зеленского – без этого не проходила ни одна его встреча на высшем уровне. А Байден может назвать Зеленского как-то не так. Скорее, встреча запомнится комическими моментами. Какой-то смысловой нагрузки она нести не будет. Все и так прекрасно знают, чего добивается Зеленский. Он говорил: «Мы будем требовать от США…» Ничего требовать он не сможет. «Северный поток – 2» уже достроен. И Украина стремительно уходит на задний план с американской повестки», - напомнил он.