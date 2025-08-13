«Железный купол» Израиля, по примеру которого создается «Золотой купол» США, показал, что это не система ПВО, а дырявый дуршлаг, заявил в беседе с НСН военный эксперт Сергей Хатылев.

В США рассказали, как будет устроена система противоракетной обороны «Золотой купол». Она будет включать четыре эшелона защиты: один спутниковый и три наземных с 11 батареями малой дальности. Батареи разместят на континентальной части страны, Аляске и Гавайях. Система будет предназначена для перехвата баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, включая оснащенные ядерными боеголовками, а также беспилотных летательных аппаратов. Хатылев заявил, что пока вся система не построена, говорить о ней преждевременно.