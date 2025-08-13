Систему ПВО США «Золотой купол» сравнили с «дырявым дуршлагом»
Военный эксперт Сергей Хатылев в беседе с НСН заявил, что четыре эшелона обороны и несколько батарей системы ПВО «Золотой купол» не смогут защитить всю Америку.
«Железный купол» Израиля, по примеру которого создается «Золотой купол» США, показал, что это не система ПВО, а дырявый дуршлаг, заявил в беседе с НСН военный эксперт Сергей Хатылев.
В США рассказали, как будет устроена система противоракетной обороны «Золотой купол». Она будет включать четыре эшелона защиты: один спутниковый и три наземных с 11 батареями малой дальности. Батареи разместят на континентальной части страны, Аляске и Гавайях. Система будет предназначена для перехвата баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, включая оснащенные ядерными боеголовками, а также беспилотных летательных аппаратов. Хатылев заявил, что пока вся система не построена, говорить о ней преждевременно.
«В России золотом покрывают купола церквей, а в Америке «Золотой купол» – это эшелонированная система ПВО и ПРО. О ней никто толком сейчас не знает. Для того, чтобы прикрыть Америку, нужно огромное количество различных комплексов и систем, которые должны работать в едином информационном пространстве, быть связанными со спутниками, и со всеми другими средствами разведки. На нее должны быть завязаны не только ракетные установки, которые будут работать по гиперзвуковым, баллистическим и маловысотным целям, а туда должна быть включена ещё и вся сопутствующая инфраструктура, в частности, истребительная авиация, войска радиоэлектронной борьбы, войска, которые будут бороться с беспилотниками. Это огромный комплекс мероприятий, огромная система. На сегодняшний день комментировать, собственно говоря, нечего. То, что там четыре эшелона и какие-то батареи, это крайне скудная информация», - отметил эксперт.
Он напомнил, что израильская система «Железный купол», по примеру которой создается американская «Золотой купол», не смогла защитить от иранских ракет.
«Железный купол» Израиля, по примеру которого создается американский «Золотой купол», показал, что это не система ПВО, а дырявый дуршлаг. Когда полетели элементарные реактивные снаряды из сектора Газа, они пропустили все эти снаряды. Когда начал Иран применять свое оружие, 70% ракет достигли своих целей. И это при том, что Исламская республика использовала свои возможности только на 30%. Если бы использовала на все 100%, то были бы уничтожены все основные стационарные объекты Израиля, я думаю, за трое суток», - добавил Хатылев.
Ранее стало известно, что США экстренно разрабатывают систему ПРО «Золотой купол» для защиты от ракет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
