Коц: Оператор БПЛА «Гудвин» пропал без вести после удара дрона-камикадзе

Оператор БПЛА Дмитрий Лысаковский, известный под позывным «Гудвин», пропал без вести после удара дрона-камикадзе по его позиции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Александр Коц.

12 сентября вечером Лысаковский и его команда покинули позицию и расположились в одноэтажном шлакоблочном доме с подвалом.

Военкор ГТРК «Белгород» Александр Коробов госпитализирован с ранением в Москве

Около 22:00 в здание была сброшена противотанковая мина ТМ-62 с украинского БПЛА «Баба Яга». В результате взрыва несколько военнослужащих, включая оператора «Гудвин», погибли, а остальные получили ранения. По информации Коца, «Гудвина» до сих пор не удалось найти, и он числится пропавшим без вести.

Эти сведения поступили от источника, который знаком с расследованием обстоятельств происшествия, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: t.me/Kots_a
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотникиДроны

Горячие новости

Все новости

партнеры