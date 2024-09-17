Коц: Оператор БПЛА «Гудвин» пропал без вести после удара дрона-камикадзе
Оператор БПЛА Дмитрий Лысаковский, известный под позывным «Гудвин», пропал без вести после удара дрона-камикадзе по его позиции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Александр Коц.
12 сентября вечером Лысаковский и его команда покинули позицию и расположились в одноэтажном шлакоблочном доме с подвалом.
Около 22:00 в здание была сброшена противотанковая мина ТМ-62 с украинского БПЛА «Баба Яга». В результате взрыва несколько военнослужащих, включая оператора «Гудвин», погибли, а остальные получили ранения. По информации Коца, «Гудвина» до сих пор не удалось найти, и он числится пропавшим без вести.
Эти сведения поступили от источника, который знаком с расследованием обстоятельств происшествия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru