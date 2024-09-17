Коц: Оператор БПЛА «Гудвин» пропал без вести после удара дрона-камикадзе

Оператор БПЛА Дмитрий Лысаковский, известный под позывным «Гудвин», пропал без вести после удара дрона-камикадзе по его позиции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Александр Коц.

12 сентября вечером Лысаковский и его команда покинули позицию и расположились в одноэтажном шлакоблочном доме с подвалом.