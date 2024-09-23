Гладков: В Шебекине дрон ВСУ сдетонировал на детской площадке

Город Шебекино Белгородской области подвергся атакам со стороны ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Так, дрон-камикадзе ударил по припаркованному автомобилю. Из-за взрывной волны осколками были повреждены стоящее рядом легковое авто и остекление двух квартир многоквартирного дома. Еще один дрон ВСУ пробил кровлю производственного здания.

«Третий БПЛА сдетонировал на детской площадке — повреждено игровое оборудование», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Данные о последствиях атак уточняются.

Ранее Гладков сообщил, что 15 мирных жителей Белгородской области пострадали после обстрела со стороны Украины 22 сентября, напоминает Ura.ru.

