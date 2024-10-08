Двое детей пострадали при ударе ВСУ в Харьковской области

В результате ракетного удара ВСУ по населенному пункту Красное (Харьковская область) получили ранения двое подростков 2010 и 2012 годов рождения. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

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По его словам, частное владение было полностью уничтожено, дети в это время находились в соседнем дворе. Их госпитализировали с легкими осколочными ранениями в Скадовскую районную больницу, угрозы жизням нет.

Глава Харьковской области указал на то, что ВСУ вновь продемонстрировали «свою реальную террористическую сущность».

Ранее ВСУ атаковали с помощью дронов четыре населённых пункта Белгородской области.

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ДетиВСУОбстрел

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