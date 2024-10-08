Двое детей пострадали при ударе ВСУ в Харьковской области

По его словам, частное владение было полностью уничтожено, дети в это время находились в соседнем дворе. Их госпитализировали с легкими осколочными ранениями в Скадовскую районную больницу, угрозы жизням нет.

Глава Харьковской области указал на то, что ВСУ вновь продемонстрировали «свою реальную террористическую сущность».

Ранее ВСУ атаковали с помощью дронов четыре населённых пункта Белгородской области.

