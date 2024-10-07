Мирный житель был ранен при обстреле Белгородской области
Вооружённые силы Украины атаковали с помощью дронов четыре населённых пункта Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что были атакованы Белгород, село Петровка Белгородского района и село Дунайка - обошлось без пострадавших.
«В Грайворонском муниципальном округе в селе Новостроевка-Первая дрон нанёс удар по сельхозтехнике. Ранен водитель», - написал Гладков.
Он добавил, что мужчину с осколочным ранением ноги и баротравмой доставили медучреждение.
Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах.
Ранее Гладков заявил, что у региональных властей разработаны детальные планы действий на случай различных чрезвычайных ситуаций, включая возможную гибель губернатора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru