Мирный житель был ранен при обстреле Белгородской области

Он уточнил, что были атакованы Белгород, село Петровка Белгородского района и село Дунайка - обошлось без пострадавших.

«В Грайворонском муниципальном округе в селе Новостроевка-Первая дрон нанёс удар по сельхозтехнике. Ранен водитель», - написал Гладков.

Он добавил, что мужчину с осколочным ранением ноги и баротравмой доставили медучреждение.

Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах.

Ранее Гладков заявил, что у региональных властей разработаны детальные планы действий на случай различных чрезвычайных ситуаций, включая возможную гибель губернатора, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

