Пожарная часть в ДНР подверглась атаке беспилотников
5 октября 202420:55
Пожарная часть в ДНР подверглась атаке украинских беспилотников, сообщили в МЧС России.
В ведомстве отметили, что беспилотники три раза сбросили боеприпасы на территорию части.
В результате атаки украинских беспилотников никто не пострадал. Повреждения получили три пожарные автоцистерны.
Ранее стало известно, что в Горловке после атаки дронов-камикадзе загорелось здание администрации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Петербурге задержан зампред комитета правительства
- Пожарная часть в ДНР подверглась атаке беспилотников
- СМИ: Volkswagen может закрыть заводы в Германии
- «Хезболла» заявила об ударе по поставщику обмундирования ЦАХАЛ
- Telegram объявил о разработке собственного конкурента YouTube
- В Китае зафиксировали новую вспышку смертельной болезни
- Русский двойник Леонардо Ди Каприо ушел на СВО
- Две россиянки пострадали в ДТП в Аланье
- Роберт Фицо планирует приехать в Москву на празднование Дня Победы
- Рогов предложил признать семьи участников СВО кадровым потенциалом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru