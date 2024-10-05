Пожарная часть в ДНР подверглась атаке беспилотников

Пожарная часть в ДНР подверглась атаке украинских беспилотников, сообщили в МЧС России.

В Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 24 человека

В ведомстве отметили, что беспилотники три раза сбросили боеприпасы на территорию части.

В результате атаки украинских беспилотников никто не пострадал. Повреждения получили три пожарные автоцистерны.

Ранее стало известно, что в Горловке после атаки дронов-камикадзе загорелось здание администрации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:БеспилотникиВСУУкраинаОбстрелМЧС РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры