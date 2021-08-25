Движение «Талибан»* запретило вывоз долларов и исторических памятников из Афганистана

Движение «Талибан»* (запрещенная в России террористическая группировка) сообщило о запрете контрабанды, а также вывоза из Афганистана долларов и исторических памятников, написал в своем Twitter официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

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По его словам, в случае обнаружения подобных предметов они будут немедленно конфискованы, а их владельцы наказаны в соответствии с законом.

Ранее Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Америка тратила на Афганистан по 30 миллионов долларов ежедневно последние 20 лет.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ДолларАфганистан
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