Движение «Талибан»* запретило вывоз долларов и исторических памятников из Афганистана

По его словам, в случае обнаружения подобных предметов они будут немедленно конфискованы, а их владельцы наказаны в соответствии с законом.

Ранее Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Америка тратила на Афганистан по 30 миллионов долларов ежедневно последние 20 лет.

