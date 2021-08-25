Движение «Талибан»* запретило вывоз долларов и исторических памятников из Афганистана
Движение «Талибан»* (запрещенная в России террористическая группировка) сообщило о запрете контрабанды, а также вывоза из Афганистана долларов и исторических памятников, написал в своем Twitter официальный представитель движения Забихулла Муджахид.
По его словам, в случае обнаружения подобных предметов они будут немедленно конфискованы, а их владельцы наказаны в соответствии с законом.
Ранее Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Америка тратила на Афганистан по 30 миллионов долларов ежедневно последние 20 лет.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- Движение «Талибан»* запретило вывоз долларов и исторических памятников из Афганистана
- Airbnb временно бесплатно разместит 20 тысяч афганских беженцев
- Страны Запада создадут фонд для противодействия влиянию РФ на Украине
- «Бенфика», «Мальмё» и «Янг Бойз» вышли в групповой этап Лиги Чемпионов
- Представитель талибов заявил о хороших отношениях с РФ и Китаем
- Пациент скорой помощи погиб в ДТП в Астраханской области
- «Чудо, а не погода». Синоптик пообещал россиянам продолжение лета
- Порошенко подозревает Зеленского в причастности к нападению в центре Киева
- Байден на встрече G7 не исключил продления миссии США в Афганистане
- Против санитаров, избивших пациентку в Ярославской психбольнице, завели дело
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru