Боррель: США ежедневно тратили на Афганистан $300 млн на протяжении 20 лет
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Америка тратила на Афганистан по 30 миллионов долларов ежедневно последние 20 лет. Об этом он рассказал в ходе внепланового заседания комитетов Европарламента по иностранным делам и вопросам развития.
Он также отметил, что происходящее в Афганистане является катастрофой для всего мирового сообщества и призвал не дать Россию и Китаю возможность контролировать ситуацию в регионе.
Ранее Боррель напомнил, что Иран, Пакистан, Турция и Индия, а также Россия и Китай остаются странами, с которыми придется вести диалог и требовать от них выполнении резолюций Совета Безопасности ООН.
Американские войска могут остаться в Афганистане после 31 августа, если это будет необходимо для эвакуации граждан из страны. Об этом накануне заявил президент страны Джо Байден.
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