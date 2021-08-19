Боррель: США ежедневно тратили на Афганистан $300 млн на протяжении 20 лет

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Америка тратила на Афганистан по 30 миллионов долларов ежедневно последние 20 лет. Об этом он рассказал в ходе внепланового заседания комитетов Европарламента по иностранным делам и вопросам развития.



Он также отметил, что происходящее в Афганистане является катастрофой для всего мирового сообщества и призвал не дать Россию и Китаю возможность контролировать ситуацию в регионе.