Байден выделит беженцем из Афганистана 500 млн долларов

Американский президент Джо Байден распорядился выделить до 500 млн долларов на помощь афганским беженцам, сообщает ТАСС.

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Как следует из документа, который лидер США направил госсекретарю Энтони Блинкену, речь идет о расходах по линии государственного фонда оказания экстренной помощи беженцам и вынужденным переселенцам.

Средства будут предоставлены, в том числе для удовлетворения потребностей, вызванных обращением граждан Афганистана за специальными иммиграционными визами США.

Ранее Байден заявил, что США были готовы к коллапсу, который происходит сейчас в Афганистане.

В минувшее воскресенье талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеженцыАфганистанДжо Байден
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