Байден выделит беженцем из Афганистана 500 млн долларов

Как следует из документа, который лидер США направил госсекретарю Энтони Блинкену, речь идет о расходах по линии государственного фонда оказания экстренной помощи беженцам и вынужденным переселенцам.

Средства будут предоставлены, в том числе для удовлетворения потребностей, вызванных обращением граждан Афганистана за специальными иммиграционными визами США.

Ранее Байден заявил, что США были готовы к коллапсу, который происходит сейчас в Афганистане.

В минувшее воскресенье талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

