Байден выделит беженцем из Афганистана 500 млн долларов
Американский президент Джо Байден распорядился выделить до 500 млн долларов на помощь афганским беженцам, сообщает ТАСС.
Как следует из документа, который лидер США направил госсекретарю Энтони Блинкену, речь идет о расходах по линии государственного фонда оказания экстренной помощи беженцам и вынужденным переселенцам.
Средства будут предоставлены, в том числе для удовлетворения потребностей, вызванных обращением граждан Афганистана за специальными иммиграционными визами США.
Ранее Байден заявил, что США были готовы к коллапсу, который происходит сейчас в Афганистане.
В минувшее воскресенье талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.
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