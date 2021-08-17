Боррель назвал события в Афганистане такими же значимыми, как присоединение Крыма
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сравнил по значимости приход к власти талибов в Афганистане самым значительным геополитическим событием со времени входа Крыма в состав России. Об этом он заявил журналистам после заседания глав МИД ЕС.
Боррель напомнил, что Иран, Пакистан, Турция и Индия, а также Россия и Китай остаются странами, с которыми придется вести диалог и требовать от них выполнении резолюций Совета Безопасности ООН. Захват талибами власти в Афганистане он назвал "самым важным геополитическим событием со времени аннексии Крыма Россией".
Политик отметил, что обострение ситуации в Афганистане повлияет и на международную обстановку, и на западные страны. Боррель также высказался о 20-летнем присутствии международного военного контингента в Афганистане, оценив его результат как "скромный".
"Надо подвести итоги этой операции, которая велась с беспрецедентными ресурсами, а в итоге привела к скромным результатам, учитывая неустойчивость государства и сил безопасности в Афганистане", - цитирует Борреля РИА Новости.
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