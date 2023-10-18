Движение «Исламский джихад» опровергло обвинения в ударе по больнице в Газе
Палестинская группировка «Исламский джихад» опровергла заявления Израиля, обвинившего её в ударе по больнице в секторе Газа, сообщает РИА Новости.
Представители движения отметили, что израильскими чиновниками были озвучены различные версии трагедии.
В заявлении «Исламского джихада» говорится, что пресс-секретарь МИД Израиля Лиор Бен-Дор якобы указал, что «оружие и взрывчатка намеренно хранились внутри больницы», а армия Израиля сообщила, что «удар по больнице - это результат неудачного пуска ракеты».
«Мы подтверждаем, что обвинения, выдвигаемые врагом, являются ложными и необоснованными... лжецы не сходятся во мнении с какой-либо одной версией», - подчеркнули представители группировки.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о непричастности израильской армии к удару по больнице в секторе Газа. По его словам, это сделали «варварские террористы», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru