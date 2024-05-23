Два мирных жителя пострадали при обстреле села Новая Таволжанка

Отмечается, что пострадали пожилые мужчина и женщина. Мужчина получил множественные осколочные ранения поясничной области, он госпитализирован в городскую больницу №2 областного центра. У женщины осколочные ранения плеча и головы, она помещена в Шебекинскую ЦРБ.

Повреждения получили 14 частных жилых домовладений на четырех улицах населенного пункта. На месте происшествия находятся оперативные службы, отметил губернатор.

Ранее несколько жилых домов попали под обстрел со стороны Украины в Шебекино.

